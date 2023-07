Parcours extérieur Balades dans le Roubaix du 19e siècle Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Parcours extérieur Balades dans le Roubaix du 19e siècle Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Parcours extérieur Balades dans le Roubaix du 19e siècle Samedi 16 septembre, 13h30, 16h00 Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Sur réservation Rendez-vous à l’usine Cavrois-Mahieu comme au 19e siècle. Suivez le guide à travers les rue de Roubaix, à la découverte de son patrimoine industriel. Vous pourrez confronter la ville actuelle à celle de 1889, grâce à un site internet développé par le Non-Lieu.

Équipés de votre smartphone avec GPS actif ou à visionner sur la tablette du guide, vous pouvez suivre deux balades : Les nouveaux boulevards – 2,5 km (environ 1h30)

Départ 13h30 : Métro Épeule-Montesquieu Arrivée : Usine Cavrois-Mahieu & fils Le parcours Cavrois – 1,8 km (environ 1h30)

Départ 16h : Métro Roubaix – Charles de Gaulle Arrivée : Usine Cavrois-Mahieu & fils Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix

L'association le Non-Lieu se situe dans les locaux de l'ancienne usine Cavrois-Mahieu, ancienne filature de laine fondée en 1887. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 16, arrêt Dupuy De Lome ou bus 30, arrêt Ernest Renan

Visite guidée © Le Non-Lieu

