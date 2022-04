Le Non-Lieu – Usine Cavrois-Mahieu Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai

Tuulikki Chompré, Claire Gouelleu, Ysabel de Maisonneuve, Frédéric Tentelier, _Tisser le monde_ (installation, installation sonore, interventions théâtrales, textile)

Gratuit

Lieu à vocation patrimoniale et artistique Le Non-Lieu 117 rue Montgolfier, Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T19:00:00

