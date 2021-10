Le Non-Lieu – Usine Cavrois-Mahieu Le Non-Lieu, 3 décembre 2021, Roubaix.

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Le Non-Lieu

Caroline Bigot, Titouan Bordeau, Nicolas Boulogne, Philippe Caron, Swan Cazaux, Laurence Chéné, Jerry Colombin, Kim Creighton, Yolanda Creighton, Sarah D’Haeyer, Julie Daleyden, Leïla Daquin, Justine Dardoise, Christophe Dehaene, Amélie Delhaye, Hélène Delmaire, Violaine Desportes, Melvil Duplant, Philippe Dupuy, Anne Duteurtre, Guylène Galantine, Louise Gros, Luka Hair, Myriam Héquet, Antony Huchette, Victoria Lacombe, Aline Lafollie, Gildas Laure, Elsa Lecomte, Amélie Lemonnier, Églantine Merle, Christelle Motte, Michel Nguié, Lisa Pelisson, Coline Picard, Lesley Plumey, Caroline Polikar, Mathilde Quewet, Camille Renault, Virginie Reynaert, Lana Ruellan, Marguerite Semichon, Maïté Soler, Clotilde Sourdeval, Catherine Tel-Gardes, Olivier Umecker, Caroline Vandeput, Laetitia Vasseur, Amélie Vidgrain, _Small is beautiful # 12_ en collaboration avec La Maison de la culture de Tournai et l’Ecole d’art de Douai (céramiques, découpages et collages, dessins, gravures, peintures, photographies, sculptures, textiles) En plus cette année : « un collectionneur de Small », Jacky Legge, est invité à montrer et faire vivre sa collection d’œuvres Small. Petites formes musicales et théâtrales en concerts de cuve. Le samedi soir concert de Mono Siren suivi d’un DJ set (DJ Macabou).

Gratuit

Le Non-Lieu 117 rue Montgolfier, Roubaix Roubaix Sud Nord



