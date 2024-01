The Little Roubezbal Le Non-Lieu Roubaix, vendredi 26 janvier 2024.

The Little Roubezbal Un bal à la sauce brique rouge Vendredi 26 janvier, 19h00 Le Non-Lieu 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

À l’initiative de Raphaël Decoster, « The little Roubezbal » est un bal Roubaisien né en 2007 chez Mimi, dans une cave du boulevard de Fourmies. Une entrée libre, une diffusion par bouche à oreilles, ce bal littéralement underground, ayant lieu sous le sol, accueille toutes les générations. Partant du bal folk et de ses danses collectives, le Roubezbal, résolument ouvert, invite initiés et amateurs sur la piste et emmène les oreilles vers de nouveaux horizons. C’est une rencontre impromptue, une invitation à la danse dans tous ses états, Une recette de grand-mère, un bal à la sauce brique rouge.

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3 [{« type »: « email », « value »: « contact@non-lieu.fr »}]

bal fête

Raphaël Decoster