The Little Roubezbal #20 Le Non-Lieu Roubaix, vendredi 26 janvier 2024.

The Little Roubezbal #20 [ The Little Roubezbal #20 ] Elle arrive, elle approche, c’est déjà la 20ème édition du plus fameux des bals roubaisiens, piloté par @Raphaël Decoster, @The little Roubezbal !! Vendredi 26 janvier, 19h00 Le Non-Lieu Entrée dans la limite des places disponibles, 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Bal folk sauce brique rouge !

Au programme :

|| 20H || Duo Meunier Villeneuve ||

Benjamin Meunier (vielle à roue) et Fabien Villeneuve (accordéon chromatique) arrivent dans le Nord avec leurs airs populaires du centre France, réarrangés à leur façon. Au programme : bourrées, Scottishs & mazurkas… pas besoin de parquet, pourvu qu’il y ait la danse!

|| 21h45 || Zlabya ||

C’est le retour à l’usine de ce quintet instrumental et sulfureux qui utilise le bal folk comme terrain de jeu. Un retour aux sources pour la 20ème avec les inventeurs du Roubezbal !

Entrée à 5 € || Bar & petite restauration sur place

Attention : paiement en espèces uniquement

Ouverture des portes à 19h & initiation aux danses de bal folk à 19h30

Toutes les informations sont à retrouver ici : https://www.facebook.com/events/709479670948996/

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Raphaël Decoster