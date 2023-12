Nuit des Arts – dessiner le Non-Lieu, au vernissage Small is Beautiful Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Nuit des Arts – dessiner le Non-Lieu, au vernissage Small is Beautiful Le Non-Lieu Roubaix, 8 décembre 2023, Roubaix. Nuit des Arts – dessiner le Non-Lieu, au vernissage Small is Beautiful Vendredi 8 décembre, 19h00 Le Non-Lieu Entrée libre La Nuit des Arts de Roubaix est un évènement à ne pas manquer !

A cette occasion, je vous propose de découvrir le Non-Lieu et l’exposition Small is Beautiful, réunissant plus de 40 artistes. Le rdv est prévu au moment du vernissage, mais ceux qui préfèrent dessiner au calme, peuvent assister à l’exposition qui sera ouverte les samedi 9/12 et dimanche 10/12 après-midis. Nuit des Arts – dessiner le Non-Lieu, au vernissage Small is Beautiful Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00 dessin sketchers le non-lieu Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Le Non-Lieu Roubaix latitude longitude 50.681938;3.186615

Le Non-Lieu Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/