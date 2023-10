THE LITTLE ROUBEZBAL #19 Le Non-Lieu Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix.

THE LITTLE ROUBEZBAL #19 Vendredi 27 octobre, 20h00 Le Non-Lieu Sans réservation, 5 euros

THE LITTLE ROUBEZBAL #19

AU PROGRAMME

‍ Bal Folk goût nature

Le dance floor est roots, les violons sans filtre et les mélodies forestières. Ce quartet tout sourire est une machine à danser, que le parquet soit lustré ou non. Cordes, accordéon et voix se renvoient les thèmes de l’Auvergne à la Bretagne, du Poitou à la Gascogne, et des tripes aux guiboles. La recette est intacte, et toujours délicieuse.

Fest-Noz Hip-Hop

Un bal breton, mâtiné de rap US, influencé par le raggamuffin des années 80, avec des textes engagés, voilà en substance le projet de Beat Bouet Trio. B-Key est à l’accordéon (Alexandre Sallet, on t’a démasqué), T Burt au human beat box et Faya Gur à la voix, pour mener un bal décalé et intergénérationnel où se côtoient musiques bretonnes à danser et rythmiques hip hop. Entre simplicité et décontraction, ces trois-là ne proposent rien de moins qu’un grand bal hip-hopulaire !

entrée : 5 €

bar et petite restauration sur place

ouverture des portes : 19h

initiation aux danses de bal folk à 19h30

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00

