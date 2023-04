Parade des géants du travail Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Parade des géants du travail Le Non-Lieu, 1 mai 2023, Roubaix. Parade des géants du travail Lundi 1 mai, 15h30 Le Non-Lieu Gratuit Initiée à Bruay-La-Buissière en 2022 à la Cité des Electriciens, la parade des géants du travail a lieu à Roubaix pour la première fois ! Suivez la parade de votre fenêtre ou accompagnez le cortège des géants !

Rendez-vous à 15h30 > Départ du cortège au 117 rue Montgolfier jusqu’à la place du travail et retour par la rue Jules Guesde et la rue de la Potennerie Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3 [{« type »: « link », « value »: « https://non-lieu.fr/le-banquet-des-cheminees-parade-des-geants-du-travail-1er-mai-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

