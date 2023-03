The little Roubezbal #17 Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

The little Roubezbal #17 Le Non-Lieu, 17 mars 2023, Roubaix. The little Roubezbal #17 Vendredi 17 mars, 20h00 Le Non-Lieu Sans réservation, 5 euros Pour cette 17ème édition du Roubezbal, nous avons le plaisir d’inviter : ORMUZ

Ormuz revient au Roubezbal à l’occasion de la sortie de leur sixième album, La Veillée. Ce dernier est résolument tourné vers les chansons et les musiques de traditions populaires françaises, auxquelles viennent se greffer des emprunts à la musique folk nord-américaine et irlandaise. Entre des textes issus des collectages et des airs nouveaux composés, les six musiciens du groupe recréent une ambiance unique, celle d’une veillée généreuse où se côtoient les fabuleuses légendes d’antan et les histoires du quotidien. Laure Gagnon : Flûte traversière en bois / Chant | Martin Huygebaert : Guitare / Bouzouki / Clarinette / Chant | Dorian Bour-Wicart : Violon / Chant | Olivier Catteau : Chant / Accordéon / Clarinettes | Florian Huygebaert : Chant / Podorythmie / Bodhràn / Guitare | Hubert Fardel : Contrebasse / Basse | Thomas Cendrier: Ingénieur du son Ormuz est soutenu par le département du Nord, la région Hauts-de-France et le Centre National de la Musique https://www.ormuz.fr/ AVANT LE BAL, L’ECHAUFFEMENT ! Une initiation vous est proposée à 20H par Ormuz ! Elle vous permettra de découvrir quelques pas fondamentaux : cercle circassien, valse, bourrée, scottish… À l’initiative de Raphaël Decoster, « The little Roubezbal » est un bal Roubaisien né en 2007 chez Mimi, dans une cave du boulevard de Fourmies. Partant du bal folk et de ses danses collectives, le Roubezbal, résolument ouvert, invite initiés et amateurs sur la piste et emmène les oreilles vers de nouveaux horizons. C’est une rencontre impromptue, une invitation à la danse dans tous ses états, Une recette de grand-mère, un bal à la sauce brique rouge. Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3 [{« type »: « link », « value »: « https://non-lieu.fr/the-little-roubezbal-17 »}] [{« link »: « https://www.ormuz.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

