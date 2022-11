Small is beautiful #13 Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Small is beautiful #13 Le Non-Lieu, 2 décembre 2022, Roubaix. Small is beautiful #13 2 – 4 décembre Le Non-Lieu

Entrée libre, gratuit

Plus de 50 artistes réunis autour du format small à l’ancienne usine Cavrois-Mahieu dans le cadre de la Nuit des Arts à Roubaix Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

EXPO | PERFORMANCES | CONCERTS VENDREDI 2 > 18H-22H : Vernissage

SAMEDI 3 > 14H-24H et à 21H : concert de COURTOISIE + DJ set MONSIEUR NOPAC

DIMANCHE 4 > 11H-18H Caroline BIGOT | Chloé BOCQUET | Lucas BURTIN | BONOPAC | Delphine CARAZ | Julie DALEYDEN | Léopold DASSONVILLE-PIETTON | Rémi DAVID | Christophe DEHAENE | Melvine DEVEUGELE | Patrick DRUT | Jean-Charles FAREY | Claire FAUCONNIER | Guylène

GALANTINE | Simon GENESTE | Louise GROS | Luka HAIR | Laurie KARP | KNAPFLA | Etienne LAUTEM | Alexandre LECOMTE | Amélie LEMONNIER | Sébastien LENOUVEL | Julie LLAMAS | MaxiCat | Mélodie MESLET | Béatrice MEUNIER | Marie-Jeanne NEIRYNCK | Michel NGUIÉ |

NIKONOGRAFIK | Béatrice PARENT | Valéry

PELLETIER | Fanny PINEL | Lesley PLUMEY | Caroline

POLIKAR | Ivan POLLIART | Philippe RINGOT | Marie

SAARBACH | Johanna SANTAMARIA |

Marguerite SEMICHON | Maite SOLER | Lou SVAHN | Frédéric TENTELIER | Marion VANDENBROUCKE | Laetitia VASSEUR | Katsivela VASSILIKI | Amélie VIDGRAIN | Anna VLIET Small histoires par Claire Gouelleu Bar

Restauration : Cantine de Séverine et Ayako Sasakibara Toutes les oeuvres présentées durant le week-end sont également à vendre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00 Le Non-Lieu

