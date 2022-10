Fibre – 2022 Année des Textiles du Monde #3 Le Non-Lieu, 20 novembre 2022, Roubaix.

Fibre – 2022 Année des Textiles du Monde #3 Dimanche 20 novembre, 18h00 Le Non-Lieu

Gratuit

Proposé par l’association Le Non-Lieu

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/AssociationLeNonLieu/;https://twitter.com/nonlieu;https://www.instagram.com/lenonlieu/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=735198fe-50da-46f1-9df8-fa9e83b111d3

Le Non-Lieu accueille la compagnie Dakipaya Danza et son spectacle

Fibre, véritable plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui et

peut-être de demain.

Parallèle entre l’univers des fileuses de la soie des Cévennes, et notre monde contemporain, entre humains et économie, le spectacle interprété par deux danseuses-chorégraphes, Mathilde Duclaux et Anaïta Pourchot, mêle danse, textes et témoignages d’anciennes fileuses de la soie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T18:00:00+01:00

2022-11-20T20:00:00+01:00

FIBRE 18 – Kalimba