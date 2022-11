Spectacle Fibre de la Cie Dakipaya Danza Le Non-Lieu, 19 novembre 2022, Roubaix.

Entrée libre, gratuit

Le Non-Lieu accueille la compagnie Dakipaya Danza et leur spectacle Fibre, véritable plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain.

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Le spectacle Fibre est interprété par deux danseuses-chorégraphes, Mathilde Duclaux et Anaïta Pourchot et mêle danse, textes et témoignages d’anciennes fileuses de la soie.

Ce duo est né à la filature du Mazel, ancienne filature de soie des Cévennes à Notre Dame de la Rouvière. Là-bas, au XIXème et XXème siècle, les fileuses subissaient des conditions de travail difficiles. Leur seul répit était le chant, permettant un instant d’échapper à la fatigue, à la chaleur suffocante et aux risques quotidiens. Fibre met en scène ce passé et y confronte l’industrie de la soie contemporaine, plus lointaine mais toujours dangereuse.

Dans le cadre de 2022 Année des textiles du monde, en partenariat avec la Ville de Roubaix



