SOUL ADDICT SINGERS Samedi 16 décembre, 20h30 Le Non-Lieu 10€ + adhésion annuelle

Début : 2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

On garde la tradition du Gospel de fin d’année!

SOUL ADDICT SINGERS

Originaire de la région SUD , l’ensemble vocal Soul Addict Singers regroupe une quinzaine de chanteurs addict à la musique Soul & Gospel, sous la direction de Cyrille Martial depuis peu .

Ce groupe multiculturel fête ses 10 ans d’existence à Marseille , et se produit sur les scènes de la région ainsi qu’à l’étranger, ils sont régulièrement invités en tournée , en Afrique du Sud notament ( 2017 & février 2023 )

De ce fait, leur répertoire se compose de chants Africains , de gospels de compositeurs américains contemporains , de quelques standards Soul revisités , et de compositions originales .

PAF : 10€ + adh. / Rés.: 06 82 58 22 49 sms uniquement

ou en ligne

https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/355544-t-soul-addicts-singers

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

