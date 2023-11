KARIM TOBBI Le Non-Lieu Marseille, 2 décembre 2023, Marseille.

KARIM TOBBI Samedi 2 décembre, 20h00 Le Non-Lieu

RETOUR AU BLUES, les racines !

KARIM TOBBI – TROUBLE SO HARD

Concert commenté sur le blues

Trouble so Hard prend la forme d’un concert commenté pour me permettre de partager avec le public ma passion pour le Country-Blues des années 20′ au Folk-Blues des années 60’.

Les chansons, Love in Vain (Robert Johnson), Deep River Blues (Doc Watson), My Creole Belle (Mississippi John Hurt), Louise Louise Blues (Big Bill Broonzy), Hang Me Oh Hang Me (Dave Van Ronk)… sont toutes accompagnées d’anecdotes, de faits historiques, de petites histoires qui font la grande histoire du Blues, pour emmener le public sur les rives du Delta du Mississippi, puis dans un juke joint de Chicago ou dans un club du Greenwich Village à New-York…

« … Mais ce que je n’avais jamais vu à ce jour, c’était un vrai archéologue du blues. Quelqu’un capable de déterrer la guitare de Son House et tous les autres – une acoustique bien évidemment – et de rejouer à peu près a capella un répertoire qui ne dépasse guère les années 1940. Karim Tobbi était donc ce chaînon manquant ! » – Concert & Co Philippe

Le Non-Lieu 67, rue de La Palud

M° Estrangin ou ND du Mont

Tramway : Place de Rome

Pkg : Cours Julien ou Préfecture

