Duo Rachelle Plas & Philippe Hervouët Le Non-Lieu Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Duo Rachelle Plas & Philippe Hervouët Samedi 25 novembre, 20h00 Le Non-Lieu 10€ + adhésion

HARMONICA BLUES !

avec La grande ambassadrice de la maison Hohner!

L’astre Rachelle Plas brille au firmament de l’harmonica ; un ciel d’une belle couleur blues, on l’avait deviné.

Philippe et Rachelle partagent leur passion pour la musique vivante. Leur duo d’artistes est unique, offrant des moments live intenses et des improvisations endiablées. L’excellence qui les caractérise rime avec émotion et performance. Tous deux sont des chanteurs et des performers de leur instrument respectif, et leur style de compositions se situe à la croisée des chemins entre le blues-rock et le celtique-pop. Philippe est un guitariste reconnu qui transporte le public aux côtés de Rachelle, une harmoniciste prodige.

À ne pas manquer !

Pour en savoir plus, visitez leur site web : www.plashervouetband.com

Masterclass par RACHELLE PLAS 25 nov. de 14h à 17h (Niveau moyen)

PAF: 10€ + adh. /Rés. : 06 82 58 22 49 / Masterclass: 50€ + adh.)

https://nini-cabaret.assoconnect.com/…/353563-a…

Ou exceptionnellement par SMS UNIQUEMENT : 06 82 58 22 49

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.plashervouetband.com »}, {« link »: « https://nini-cabaret.assoconnect.com/…/353563-a »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00