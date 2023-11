FESTIVAL D’ACCORDEON ET ANCHES # 8 Le Non-Lieu Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille FESTIVAL D’ACCORDEON ET ANCHES # 8 Le Non-Lieu Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. FESTIVAL D’ACCORDEON ET ANCHES # 8 Vendredi 24 novembre, 20h00 Le Non-Lieu 10 / 14€ DE BERLIN A BROADWAY EN PASSANT PAR LA France : la suite Kurt Weill / période berlinoise et française CIE Nini cabaret / l’Ensemble Hot Mondays Jeu. 23: période berlinoise Vend. 24: période française De Berlin à Broadway : La suite Un projet Nini cabaret en trois volets autour des oeuvres du compositeur juif-allemand Kurt Weill qui a fuit la montée du nazisme en 1933 rassemblant professionnels et amateurs autour de la musique et du chant. Kurt Weill représente un carrefour de cultures et de civilisations entre le vieux monde et le nouveau et entre musique traditionnelle et jazz avec un arrière-plan de musique savante. Sa musique offre une grande richesse harmonique et ses œuvres sont propices à l’interprétation, notamment au niveau du contenu de ses opéras théâtraux. Ce voyage musical de l’Allemagne des années Weimar aux Etats unis en passant non pas par la Lorraine mais par la France, verra son aboutissement en juin et novembre 2024, lors du Festival annuel d’accordéon du NON-Lieu. Avec la participation des chanteuses et chanteurs des Hot Mondays: Valentina Barbu, Agnès Bovet, Nini Dogskin, Zeynep Perinceck, Anne-François Robert. François Billard, Olivier Puech Du pianiste Olivier Martin et des accordéonistes de la classe d’accordéon du CNRR: Omrane Dieng, Ulysse Marcaggi , sous la direction d’ Olivier Ronfard 1ERE PARTIES: ELEVES DE LA CLASSE D’ACCORDEON DU CNRR Les jeunes accordéonistes de la classe d’accordéon du CNRR sous la houlette de Damien Paradisi et Sylvain Gargalian

