Les deux immenses frères Ronfard (1m91 et 1m93) s’unissent pour un concert acoustique en deux parties.

En première partie, accordéon et guitare accompagnent des compositions originales influencées autant par le rock américain et britannique que par la chanson française, dans un mode folk et intimiste. Durée : 30 minutes.

En deuxième partie, c’est le jukebox humain : le public compose en direct la set-list de la soirée, en choisissant dans une liste de plus de 300 morceaux ceux qu’il veut entendre ; les morceaux tirés au sort seront interprétés par les musiciens. Franz Ferdinand, Joe Dassin, les Beatles, Dominique A, Queen, Elvis Presley, Abba, David Bowie, les Strokes, Britney Spears, Stephan Eicher et bien d’autres… Il y en a pour tous les goûts ! Durée : 4 heures (ahah).

Un moment festif, familial et convivial, où le public participe activement au déroulement de la soirée.

PAF : 10€ + adh. /Res. : 06 82 58 22 49 sms uniquement

Res en ligne : https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/353622-h-les-ronfard-bros-folk-chanson-et-jukebox-humain

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

