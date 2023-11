LE NON-LIEU FAIT SON DEFILE Le Non-Lieu Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Venez au défilé du 11 novembre au NON-Lieu ; de mode bien sûr et de chansons !

Manequins et manequines (l’inverse est également vrai(e) !) célébreront en décalé les poilus de 1914-18 mais aussi celle de 40

Le concert « Et la fête continue » : chants de la guerre et de la libération (1936 à 1961) de Christian Fromentin sera rythmé par les présentations de costumes de l’époque de la collection de Lili Retro

CONCERT : CHRISTIAN FROMENTIN

L’amour, l’amitié, la guerre, la résistance, le couvre-feu, les séparations, la libération, la nostalgie, la fête, les bals, le rêve, les joies simples… Je propose une revisite du répertoire avec des chants onnus, d’autres moins, voire ressortis de leur confinement sur 78 tours. C’est une façon de redécouvrir un bout de notre histoire à travers ces chansons magnifiquement ciselées. Cette proposition est adaptable en fonction de l’évènement : solo, duo ou trio swing. Au répertoire : Damia, Gabin, Jean Sablon, Irène de Trébert et l’orchestre de Raymond Legrand, Georgius, Rina Ketty, Desnos, Prévert et Kosma, Alibert, Yves Montand, Francis Lemarque, Piaf, Boris Vian, Brassens, Luis Mariano, etc.

DEFILE DE MODE 1940 DE LILI RETRO TREASURES

Lili Retro Treasures, association de sauvegarde du patrimoine, d’animations culturelles historiques immersives, vous fera une présentation de la mode et coiffures des années 40, la mode durant la restriction textile, la mode comme moyen de résistance !

Des modèles coiffés, vêtues de tenues et accessoires authentiques défileront pour une immersion complète dans les années 40 !

Prenez vos places pour assister au défilé!

PAF : 12€ + adh.

Rés.: https://nini-cabaret.assoconnect.com/…/353594-k-defile…

ou rés.: 06 82 58 22 49 sms uniquement

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

Le Non-Lieu 67, rue de La Palud

M° Estrangin ou ND du Mont

Tramway : Place de Rome

Pkg : Cours Julien ou Préfecture

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

