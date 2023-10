MUSETT’ALL STARS Le Non-Lieu Marseille, 6 octobre 2023, Marseille.

MUSETT’ALL STARS Vendredi 6 octobre, 20h30 Le Non-Lieu 10€ + adhésion

Le bon bal musette, qu’il est bien!

Venez guincher et danser avec Caroline Guibeaud à l’accordéon

et ses « garçons» : Jérémie Shacre et Manu Lapine aux guitares !

Ces trois jeunes musiciens qui font swinguer les lampions et valser le jazz au son de Tony Murena, Jo Privat, Gus Viseur ou encore Django Reinhardt. »

« Après plusieurs décennies d’absence, il revient.

Comme la bretelle, le jazz-musette est à nouveau tendance et c’est tant mieux.

Heureux de ce revival vivifiant, les Musett’all stars s’inscrivent dans la tradition du musette et du swing-manouche des années 40 et 50 pour proposer un bal plein d’énergie, de mélodies et d’émotions.

