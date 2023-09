JOHNNY BARREL COUNTRY BAND Le Non-Lieu Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille JOHNNY BARREL COUNTRY BAND Le Non-Lieu Marseille, 30 septembre 2023, Marseille. JOHNNY BARREL COUNTRY BAND Samedi 30 septembre, 20h30 Le Non-Lieu 6€ + adhésion « Johnny Barrel Country Band » !

Ils ont déjà joué au NON-Lieu, en fait ils font partie des darlings réguliers. Ils sont est un groupe marseillais de musique country, un style né aux Etats-Unis au 18e siècle, au sein des communautés émigrées pauvres des Appalaches, qui mêle chants (dont le yodel suisse), guitare (espagnole), banjo (africain), violon (anglo-irlando-écossais), mandoline (italienne) et lap-steel (hawaïenne).

Le groupe :

Marion (batterie/chant)

Eric (mandoline/chant)

David (guitare électrique)

Johnny (guitare/chant)

Dylan (pedal steel)

Elie (harmonica)

Alex (basse).

PAF: 6€ + ADH.

Rés.

En ligne :

https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/348882-t-johnny-barrel-country-band-honky-tonk-celebration

Ou exceptionnellement par SMS UNIQUEMENT : 06 82 58 22 49

_____________________________________________________________

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

