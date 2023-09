LES 10 ANS DU NON-LIEU Le Non-Lieu Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

LES 10 ANS DU NON-LIEU Vendredi 29 septembre, 19h30 Le Non-Lieu 10€

Avec 3 soirées pour célébrer !

LES 29, 30 septembre et 6 OCTOBRE

29 sept. 20h : LA REVUE des 10 ans

avec une pleïade d’artistes proche du Non-Lieu qui vous régaleront d’impromptus de leur crû:

FRANçOIS BILLARD

ALIX CANONE

DOGSKIN NINI

FRED KODIAK

MELO ZOIZO

PHIL G

LEA PLATINI

OLIVIER RONFARD

JIM SOLIAN

DAVID SORIANO

XAL

avec AU PIANO : OLIVIER MARTIN

et qui sait peut-être des invités de dernière minute !

et nos amis de NOTRE CAVE DU MONT

qui vous régalement tout au long de la saison et vous donneront à goûter une sélection de leurs vins

ASSIETTE CREOLE/ PRIX LIBRE (minimum 5 €)

Concocté par notre amie Laurence de FINE COCOTTE, rue Lafon.

Et le gâteau concocté par notre amie d’en face Fabienne d’ARRÊT BUFFET

PAF : 10€ Adhésion annuelle incluse

Rés.

En ligne : https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/348888-i-les-10-ans-du-non-lieu

Ou exceptionnellement par SMS UNIQUEMENT : 06 82 58 22 49

_____________________________________________________________

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

