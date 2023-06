Les ensembles Nini cabaret – Hot Mondays et Boby Le Non-Lieu Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Les ensembles Nini cabaret – Hot Mondays et Boby Le Non-Lieu Marseille, 17 juin 2023, Marseille. Les ensembles Nini cabaret – Hot Mondays et Boby Samedi 17 juin, 20h00 Le Non-Lieu 8€ + 2€ d’adhésion Hé c’est la fin de saison!

Les ensembles Nini cabaret célèbrent : L’ensemble Boby Lapointe et l’ensemble Hot Mondays conjugent leurs talents pour une soirée musicale festive autour des répertoires de Kurt Weil et Boby Lapointe….

Première partie:

DE Berlin à Broadway Etape N° 2 avec une petite incursion dans la période française

Deuxième partie:

L’Ensemble Boby , un petit choix de chansons de Boby Lapointe servie vocalistes endiablé.e.s

PAF: 8 euros + adh (2 euros) /rés. en ligne ou SMS 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/314522-r-les-ensembles-nini-cabaret-soiree-musicale-festive »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Non-Lieu Marseille

Le Non-Lieu Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Les ensembles Nini cabaret – Hot Mondays et Boby Le Non-Lieu Marseille 2023-06-17 was last modified: by Les ensembles Nini cabaret – Hot Mondays et Boby Le Non-Lieu Marseille Le Non-Lieu Marseille 17 juin 2023