UN SOLO – Olivier Ronfard Le Non-Lieu, 2 juin 2023, Marseille.

Olivier Ronfard – Compagnie Courir les rues

chanson–théâtre – humour

« J’ai rêvé que je faisais un concert. »

Echappé du groupe de chanson française Courir Les Rues (6 albums, 700 concerts), et suivant le conseil reçu d’un vieux producteur marseillais il y a quelques années, Olivier Ronfard se lance dans une création en solo autour de ses propres compositions et mots.

‘Un solo’ explose la forme du concert en laissant une grande place au texte dit, au corps, à l’humour. Olivier propose un voyage au cœur de son intimité, tout en prenant un grand plaisir à questionner les codes de la représentation, du spectacle.

S’accompagnant à la guitare ou aux percussions, il chante ses textes assez sérieux, entrecoupés d’intermèdes assez humoristiques.

Un one-man show chanté ?

Un concert d’humour ?

Un peu tout ça à la fois.

Olivier Ronfard : Textes et interprétation

Damien et Olivier Ronfard : Musiques

El-HachimiAllek : Mise en scène

Avec le soutien de la ville d’Aubagne (coup de cœur BACAL 2019) et de la DRAC Paca (Relançons l’été 2021), Accueils en résidence : ville des Lilas (93), commune de Puget-Théniers (06), ville d’Aubagne (13)

