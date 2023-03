Le Détachement Internat. du Muerto coco & Le prédicateur double bill Le Non-Lieu, 26 mars 2023, Marseille.

Le Détachement Internat. du Muerto coco & Le prédicateur double bill Dimanche 26 mars, 18h00 Le Non-Lieu 10€ + adhésion

Lectures (z)électroniques

culinaires, futuristes et sexuelle

Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard envoient valdinguer les clichés. Sans cérémonie, ils donnent à entendre le meilleur des poètes d’aujourd’hui. Pulsé, scandé ou susurré, le verbe trouve une extension naturelle dans l’univers sonore développé pour chaque texte.

Une lecture électronique, c’est un spectacle de 20 min, de la poésie contemporaine et sonore, du théâtre, du texte parlé-chanté-scandé et de la musique avec des jouets électroniques colorés.

Le prédicateur

Monologue fun punk et fataliste

le Prédicateur est à la tête d’un mouvement, qui considère

que la Nature est l’ennemie numéro un de l’humanité.

Un intermittent végan français part en voyage en Amazonie et en revient changé à jamais. Il devient le Prédicateur d’un mouvement, le P.R.A.F. qui considère que la Nature est l’ennemie numéro un de l’humanité.

Quel environnement tentons-nous de préserver ? Celui des ratons-laveurs canadiens ? Celui des planctons de Malaisie ? Voulons-nous vraiment sauver les moustiques ? Et les rats ? Les cafards ? Sommes-nous prêts à nous séparer de tout notre plastique pour « sauver » la planète ? Voulons-nous vraiment être des animaux ? Le Prédicateur est porté par un personnage profondément nihiliste qui considère qu’il n’y a rien à sauver, car le bateau est déjà en train de couler. Ce qui n’est pas grave : autant en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Par son prêche endiablé, un karaoké et quelques entrechats, il tentera de rallier le public à sa cause.

Texte, mise en scène : Nicolas Rochette

Distribution : Étienne D.Michel

PAF : 10€ + adh.

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

