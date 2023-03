Shamrock Shore Le Non-Lieu Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Shamrock Shore Le Non-Lieu, 25 mars 2023, Marseille. Shamrock Shore Samedi 25 mars, 20h30 Le Non-Lieu 15€ + adhésion SHAMROCK SHORE Duo de musique irlandaise

Le NON-Lieu fait sa St Patrick

Shamrock shore propose un moment convivial et chaleureux autour des musiques de l’île, en lien avec ses multiples histoires, réelles ou mythiques. Nous proposons également un concert plus commenté, retraçant l’histoire de l’île en musique, pas à pas, du XVIe siècle à aujourd’hui.

Hélène Javelaud : violon

Christian Fromentin : multi instruments

PAF : 10€ + adh. / Rés. en ligne Ou exceptionnellement par SMS UNIQUEMENT : 06 82 58 22 49

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire ! OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux! Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/299063-j-shamrock-shore-chanson-irlandaise-le-mois-de-la-chanspon-au-non-lieu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

