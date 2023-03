VEROMICHA Le Non-Lieu Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

VEROMICHA Le Non-Lieu, 24 mars 2023, Marseille. VEROMICHA Vendredi 24 mars, 20h30 Le Non-Lieu 6€ + adhésion (4€) VEROMICHA – chanteuse cycliste Veromicha vous emmène en voyage à vélo.

Pas en mer. Pas en bagnole. En chansons Elle le chante. Et en route, elle chambre … Elle s’amuse, elle se moque, pour mettre à distance ses obsessions ou juste pour le plaisir. Elle se rit surtout d’elle-même… Elle aime assez à chahuter. Elle épingle ainsi avec humour ses amours à la con, les maisons secondaires, le confinement, Macron et la mort. En roue libre, une devinette plus tard, c’est reparti sur les chemins, où elle célèbre aussi l’amitié, les poussières de l’exil et la musique. Guitare : Thierry Andréo,

Contrebasse : Marc Mazoti

Piano : Marion Magliozzi. PAF : 6€ + adh. Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire ! OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/299062-f-veromicha-chanteuse-cycliste-le-mois-de-la-chanson-au-non-lieu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

