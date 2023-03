L’Ensemble Boby Le Non-Lieu Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

L'Ensemble Boby Le Non-Lieu, 18 mars 2023, Marseille. L'Ensemble Boby Samedi 18 mars, 20h30 Le Non-Lieu 10€ + adhésion 4€

Un répertoire Boby Lapointe servi par 7 vocalistes endiablés !

avec au piano : Jean Sallier-Dolette

A ne surtout pas rater !

L’art de Boby Lapointe n’a pas de limites et l’Ensemble vocal Boby se fait l’incontrôlable écho des délires illimités du chanteur

PAF : 10€ + adh. / Rés. :

En ligne

https://nini-cabaret.assoconnect.com/collect/description/299061-v-ensemble-boby

ou

SMS UNIQUEMENT : 06 82 58 22 49

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

Le Non-Lieu 67, rue de La Palud

M° Estrangin ou ND du Mont

Tramway : Place de Rome

Pkg : Cours Julien ou Préfecture

OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

