CIRCUMAMBULATION KLEZMER EXPERIENCE Le Non-Lieu Marseille

CIRCUMAMBULATION KLEZMER EXPERIENCE Le Non-Lieu, 2 décembre 2022, Marseille. CIRCUMAMBULATION KLEZMER EXPERIENCE Vendredi 2 décembre, 19h45 Le Non-Lieu

5€ + adhésion

♫Duo clarinette-bouzouki♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 19h45: CONCERT DES ELEVES DE L’ATELIER KLEZMER.

20h30: CIRCUMAMBULATION KLEZMER EXPERIENCE Duo clarinette-bouzouki

Léa Platini & Arthur Rendu

Nous reviennent dans un répertoire entièrement revisité aux accents certes klezmer mais aussi grecs.

Circumambulation : « marcher autour ». Il s’agit ici de tourner autour de mélodies, à l’intérieur de celles-ci, avec celles-ci.

Les deux musiciens des Oreilles d’Aman Léa Platini et Arthur Rendu s’emparent de mélodies et les entraînent dans un tourbillon vertigineux, se laissant dériver vers des improvisations audacieuses.

PAF : 5€+ adh./ Rés.: 06 82 58 22 49

