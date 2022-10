Maggy Bolle Le Non-Lieu, 4 novembre 2022, Marseille.

Maggy Bolle Vendredi 4 novembre, 20h00 Le Non-Lieu

10€ + adhésion

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.maggybolle.fr/ »}]

Maggy Bolle,

L’anarchiste féministe en concert!

CHANSON REALISTE ET DECAPANTE

Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas: Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques et propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre!

http://www.maggybolle.fr/

« …Salut cher toi qui vient lire mes conneries! Alors sur ce site tu pourras regarder mes dates de concerts afin de venir me voir jouer ou justement afin de pouvoir m’éviter !

…Ah et oui, j’oubliais…sur mon site tu trouveras aussi de quoi acheter des cééédééééys dans l’onglet du même nom…et sinon tu trouveras des photos et des vidéos qui datent de 1932, sans photoshop.

Bisous !

