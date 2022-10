Johnny Barell Country Band & Yan Yalego Le Non-Lieu, 14 octobre 2022, Marseille.

Johnny Barell Country Band & Yan Yalego Vendredi 14 octobre, 20h30 Le Non-Lieu

10€ + adhésion

♫country – honky tonk musik♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Johnny Barrel Country Band

et Yan Yalego

Country et Honky Tonk music

Ils étaient venus et avaient déjà joué au même programme oh c’était pendant ces années covidiennes !

Hé bien les revoila parce qu’ils sont super et qu’on les aime!

Johhny Barrel et Marion et le reste du groupe!

et Yan Yalego en première partie

PAF : 10€ + adh.

Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces



