Fiesta Salsa en concert Le Non Lieu, Marseille (13)

Fiesta Salsa en concert Le Non Lieu, Marseille (13), 6 avril 2023, . Fiesta Salsa en concert Jeudi 6 avril, 20h00 Le Non Lieu, Marseille (13) 8€ Les deux orchestres Salsa de la cité de la musique viennent vous faire danser sur les musiques d’Amérique du Sud et des Caraïbes, dans la salle sympathique du Non-Lieu et son bar-piano tenu par Nini et François. 28 artistes amateurs sur scène sous la direction de Simon Bolzinger et Christophe Boutin. Réservation en ligne ou par sms au 06 82 58 22 49 infos ici : http://www.assospicante.com/node/569 source : événement Fiesta Salsa en concert publié sur AgendaTrad Le Non Lieu, Marseille (13) 67, Rue de la Palud Le Non Lieu, 13006 Marseille, France [{« link »: « https://assospicante.us10.list-manage.com/track/click?u=eb4ea70af971259db5e8d0ab4&id=32950288ae&e=7508007d2f »}, {« link »: « https://assospicante.us10.list-manage.com/track/click?u=eb4ea70af971259db5e8d0ab4&id=1f08b0259c&e=7508007d2f »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41866 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:00:00+02:00 – 2023-04-07T00:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Le Non Lieu, Marseille (13) Adresse 67, Rue de la Palud Le Non Lieu, 13006 Marseille, France Age max 110 Lieu Ville Le Non Lieu, Marseille (13)

