Le Noiseur + Les Louanges Marseille 5e Arrondissement, 17 mars 2023, Marseille 5e Arrondissement . Le Noiseur + Les Louanges 103 rue Ferrari Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-17

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 12 15 – Le Noiseur a décidé une fois pour toutes que le meilleur remède à la mort c’était la vie… Relax, nom de son nouvel album, et surtout l’amour.



Une fine vision de la vie, qui touche au plus profond, avec des mélodies addictives pleines de charme.



C'est à Vincent Roberge qu'on doit Les Louanges. Auteur-compositeur interprète, s'il s'inscrit dans la nouvelle génération d'artistes qui déconstruit les genres, il a surtout réussi à créer le sien. Cette pop jazzé-groovy brille sur son premier album La nuit est une panthère, paru en septembre 2018 et récompensé de toutes parts, récoltant au passage une nomination sur la courte liste du Prix de musique Polaris.

