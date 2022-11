Le Noel Gourmand de Puymartin Marquay, 3 décembre 2022, Marquay.

Le Noel Gourmand de Puymartin

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-23 18:00:00

12 EUR Durant ces 3 jours de fête, le château de Puymartin vous invite à plonger dans la féérie de Noël pour une visite enchantée et gourmande!

Le château de Puymartin vous propose de partir à la découverte des gourmandises de Noël. Explorez l’histoire surprenante des desserts à travers les régions et leurs coutumes : Savez-vous d’où provient la traditionnelle bûche de Noël ?

Connaissez-vous les treize desserts venus de Provence ?

Découvrez et dégustez ces douceurs historiques aussi appétissantes que savoureuses!

Pour les palets raffinés, les foie gras « Rougié » seront présents pour faire déguster ses recettes originales. Il sera également possible de faire des achats sur place.

Et pour continuer la pause gourmande, crêpes et boissons chaudes seront proposées dans la cour du château.

+33 5 53 59 29 97

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir