Molsheim Bas-Rhin Le Père Noël découvre l’histoire du chemin de fer, à l’échelle 1/20ème, le train qui relia autrefois Saverne à Molsheim. Au coeur du centre historique de la ville de Molsheim, au fond de la cour de l’hôpital, se nichent les petits trains électriques aux couleurs de Noël. < br> Vente de crêpes et de boissons chaudes sur place pour se réchauffer un peu.

+33 7 71 28 95 48

Présence du Père Noël sur place. dernière mise à jour : 2021-09-27 par

