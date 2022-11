Le Noël du petit Marcel Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

13400 EUR Une branche de pin qui devient sapin, un sucre d’orge en guise de décoration, le traditionnel gros souper sur la table : le Noël du petit Marcel est à l’image de son époque et de son œuvre, simple et emprunt des traditions provençales. Comme à son époque, les festivités seront lancées dès le 4 décembre pour la Sainte Barbe.



A la Maison Natale, vous découvrirez une mise en scène du Gros souper composé des traditionnels plats maigres à base de poissons mijotés ainsi que des incontournables 13 desserts.



Pour l’occasion, un membre du groupe folklorique Estello Aubanenco viendra les mercredis du mois de décembre pour commenter cette installation en y apportant une touche musicale. « Quand lou blad vèn ben, tout vèn ben ! » Chez les Pagnol, on n’était pas pratiquants, c’est même tout le contraire ! En revanche, on respectait bien les traditions provençales, surtout culinaires…Venez découvrir ces traditions. accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ Maison Natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne

