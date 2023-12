Le Noël du Motel à Petit Bain Petit Bain Paris, 18 décembre 2023, Paris.

Le lundi 18 décembre 2023

de 18h30 à 00h30

.Tout public. payant

Le Motel et Petit Bain invitent : Biche, Speed 3 et Alva Starr, Lonny et Fuzati pour fêter Noël comme il se doit.

Pour sûr le meilleur lundi de 2023 !

LE MOTEL FETE NOEL !!

Depuis plus de 15 ans, le bar Le Motel (8 passage Josset, Paris 11) est la plaque tournante de la pop music parisienne, française, voire internationale et le refuge bien connu de musiciennes et musiciens en tout genre.

Après avoir squatté les scènes du Trabendo et du Supersonic, Le Motel sort une nouvelle fois du fond de son passage et vient fêter Noël à Petit Bain ! Le principe de la soirée : tous les groupes ont au moins un membre qui a travaillé derrière le comptoir du Motel.

En concert : Biche – Alva Starr – Speed 3

En DJ set : Fuzati (Klub des Loosers) – Lonny

C’est Noël donc il y aura une Tombola avec plein de lots à gagner et plein de merch du Motel !

▂ INFOS PRATIQUES

Ouverture : 19h30

Salle de concert

Vestiaire sur place

BILLETTERIE

12€ préventes / 15€ sur place / 6€ tarif réduit

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/660932682854693 https://petitbain.org/evenement/le-noel-du-motel-a-petit-bain/

Titouan Massé Le Noel du Motel – 18 décembre 2023