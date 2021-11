Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Le Noël du Hirtz 2021 Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2021-11-26 10:00:00 – 2022-01-06 18:00:00

Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller EUR St Nicolas le 8 décembre. Pendant les vacances scolaires : ateliers créatifs autour de l'univers de Noël, patinoire écologique, spectacles, marché de Noël des animaux (exposition d'automates) chasse aux trésors…

