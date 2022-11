Le Noël des Lutins Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes EUR Voici le programmes concocté par UC2A pour la semaine de Noël :

samedi 17 : 11h parade de l’école de musique, 12h30 challenge du rassemblement mondial de lutin devant la mairie et restauration au marché couvert

dimanche 18 : 15h spectacle de magie itinérant

mercredi 21 : 17h lecture de contes à la médiathèque, 19h marche aux lampions, 20h bal des enfants

jeudi 22 : 20h30 loto au centre d’animation

vendredi 23 : 20h feu d’artifice Du 16 au 31 : fête foraine aux allées de l’Adour, exposition sur les lutins à la médiathèque, recherche du lutin doré chez les commerçants, chasse au trésor +33 5 58 71 64 70 UC2A

