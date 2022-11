Le Noël des Hillionnais Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Hillion Plongez dans l’univers de Noël ! Au programme de cette journée à l’Espace Palante : un marché de Noël artisanal (céramique, textile, cosmétique, décorations, photos, etc.), des ateliers créatifs pour les enfants et le spectacle« L’Esprit de la Forêt ». Le Père Noël (invité spécialement pour l’occasion) sera présent l’après-midi pour divertir les enfants et distribuer des chocolats aux petits et grands.

Toute la journée, retrouvez également une buvette tenue par l’APE de l’école de la Presqu’île, ainsi qu’un bar à huîtres par l’association organisatrice du festival Folies en Baie. Et bien sûr … le village illuminé de Noël sur l’esplanade Palante ! accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Hillion

