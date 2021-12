Henvic Henvic Finistère, Henvic Le Noël des Goémoniers à la chapelle Sainte Marguerite Henvic Henvic Catégories d’évènement: Finistère

Henvic Finistère Henvic Découverte du nouveau décor de la crèche de Noël à la chapelle Sainte Marguerite par l’association « les amis de la Chapelle ». Présentation d’outils des goémoniers prêtés par le collectionneur Louis-Michel Simon.

Découverte du nouveau décor de la crèche de Noël à la chapelle Sainte Marguerite par l'association « les amis de la Chapelle ». Présentation d'outils des goémoniers prêtés par le collectionneur Louis-Michel Simon.

entrée libre

Pass sanitaire et masque obligatoire

