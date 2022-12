LE NOËL DES CRÉATEURS : ACOMARTISAN Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

LE NOËL DES CRÉATEURS : ACOMARTISAN Gennes-Val-de-Loire, 15 décembre 2022

Maine-et-Loire Gennes-Val-de-Loire Il faut croire que la vie en bord de Loire est une source d’inspiration pour la création artisanale. En effet, l’association Acomartisan a pour but la valorisation et la promotion de l’artisanat et des Métiers d’Art. La boutique de Noël ouvre ses portes à 24 artisan.es/créateurs.rices des Pays de la Loire dans un espace lumineux et chaleureux. Vous pouvez y trouver un cadeau de qualité, original, dans un éventail de matières : bois, cuir, métal, verre, papier, céramique, tissu, illustrations… Pour cette nouvelle édition 2022, sont accueillis : Midy Lucille, Lechat Viviane (céramique), Blasselle Julien (ardoise et mosaïque), Lebrun Guillaume (bois), Lebrun Sylvie (déco-fil de fer), Joubert Mélina, Valet Héloïse (tissage), Percevault Stéphanie (cannage) et Munoz Isabelle (textile teinture végétale). Trouvez des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année au Noël des créateurs d’Acomartisan ! Exposition-vente initiée par 24 artistes Métiers d’Art vous présentant leurs créations artisanales : céramiques, mosaïques, bois, ardoise, tissage… contact.acomartisan@gmail.com +33 2 41 38 05 52 Gennes-Val-de-Loire

