Hérault Le noël des copains arrive à grand pas. Pour cette édition spéciale nous célébrons l’amitié,mais également les 50 ans de la Coquille.

Au programme, bulles, tapas et fiesta avec Dj franck Heinzmann On vous attend nombreux .

Réservation souhaitée : 06.88.13.04.73

+33 6 88 13 04 73

