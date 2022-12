Le Noël des Commerçants de Daoulas Daoulas Daoulas OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

Finistère

Le Noël des Commerçants de Daoulas Daoulas, 18 décembre 2022, Daoulas OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas. Le Noël des Commerçants de Daoulas Place Saint-Yves Daoulas Finistère

2022-12-18 – 2022-12-18 Daoulas

Finistère Daoulas Les commerçants de l’association Atout Daoulas vous proposent toute une journée d’animations pour débuter les fêtes : promenades en calèche (2€), crêpes, buvette, vin et chocolat chauds, photo avec le Père-Noël… le tout s’achevant par un FEU D’ARTIFICE vers 18h30 (offert par l’association Anim’Daoulas). +33 2 98 25 80 19 Daoulas

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Daoulas, Finistère Autres Lieu Daoulas Adresse Place Saint-Yves Daoulas Finistère OT LANDERNEAU - DAOULAS Ville Daoulas OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas lieuville Daoulas Departement Finistère

Daoulas Daoulas OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daoulas-ot-landerneau-daoulas-daoulas/

Le Noël des Commerçants de Daoulas Daoulas 2022-12-18 was last modified: by Le Noël des Commerçants de Daoulas Daoulas Daoulas 18 décembre 2022 Daoulas finistère Place Saint-Yves Daoulas Finistère OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas Finistère

Daoulas OT LANDERNEAU - DAOULAS Daoulas Finistère