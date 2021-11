Lille Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, Nord LE NOËL DES CATHEDRALES : LE COMBAT DES ANGES – spectacle, son et lumières Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

LE NOËL DES CATHEDRALES : LE COMBAT DES ANGES – spectacle, son et lumières

du samedi 18 décembre au mercredi 22 décembre à Cathédrale Notre-Dame de la Treille

du samedi 18 décembre au mercredi 22 décembre à Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Épaisse… Aussi lourde que des siècles d’incertitude ! Cette nuit-là s’ajoutait à la nuit des temps et les collines de Judée resteraient silencieuses. Cette nuit-là, comme les nuits d’Orient, gardait mémoire des rêves millénaires de jours meilleurs, ces histoires qui sentent bon la vie, l’avenir et les possibles. Mais ces souvenirs n’étaient que des étoiles filantes, déjà disparues à peine aperçues. Cette nuit-là, Michel et Gabriel se concertaient. Là-haut, dans le ciel. Ils s’échangeaient leurs rêves, prenaient la mesure de leur mission, se répartissaient les tâches : cette nuit, ils avaient du travail. Il ne fallait pas perdre du temps : ils devaient mettre tout en place pour que cette nuit soit celle de Noël ! Ils devront convoquer tous les anges, les bergers et les rois et même toute la création pour obéir à l’ordre du ciel et découvrir le nouveau-né de Bethléem.

Billetterie de 10 à 35 €

Dans le cadre de « L’Avent & Noël 2021 à la Treille », la Cathédrale Notre-Dame de la Treille accueille un superbe spectacle – son et lumières – avec les Nocturnales. Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

