La conteuse Anne-Gaël Gauducheau réalise un spectacle tout en délicatesse, humour et poésie, qui parle d’appétit ! Ou plutôt des appétits (de nourriture, de relation, d’apprendre… de vivre, tout simplement). C’est un spectacle qui permet d’aborder cette question avec les enfants, qu’ils aient 20 mois ou 20 ans. Indispensable ! **mardi 7 décembre** **9 h 45 et 10 h 45** **Bibliothèque** _sur inscription à p. du 16 novembre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque_ [Programme/information](https://www.ville-semoy.fr/noel-des-bebes/)

Miam ! par la Compagnie de la Lune rousse. Se nourrir, c’est tout mélanger : besoin, plaisir, amour, réconfort… Et si grandir, c’était passer de l’avidité à la gourmandise ? Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

