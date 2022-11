Le noël des artisans Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Le noël des artisans Rives-en-Seine, 26 novembre 2022, Rives-en-Seine. Le noël des artisans

1 Rue Thomas Bazin Maison des Templiers Rives-en-Seine Seine-Maritime

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Maison des Templiers 1 Rue Thomas Bazin

Rives-en-Seine

Seine-Maritime Rives-en-Seine Les artisans exposent leurs travail pendant la période hivernale. Bijouterie, coutellerie, cuir, sculpture, raku, terrarium, savon, photos, tissus … Les artisans exposent leurs travail pendant la période hivernale. Bijouterie, coutellerie, cuir, sculpture, raku, terrarium, savon, photos, tissus … celine.gerard33@hotmail.fr Maison des Templiers 1 Rue Thomas Bazin Rives-en-Seine

