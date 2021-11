Lille parc Barberousse Lille, Nord Le noël des ainés parc Barberousse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le noël des ainés parc Barberousse, 1 décembre 2021, Lille. Le noël des ainés

du mercredi 1 décembre au samedi 1 janvier 2022 à parc Barberousse

La mairie de quartier de Saint Maurice Pellevoisin organise, **le 15 decembre 2021, un village de nopel dans la parc Barberousse.** Durant toute une apres midi, venez profitez des differents stands: _-création de déco de noel_ _-création de baume à levre bio_ _-création de carte de voeux_ _-dégustation de soupe…_ _-etc…_ De plus, le parc sera décoré à partir du 1er décembre jusqu’au 1er janvier… Donc n’hesitez pas à venir vous promener afin de profiter d’un magique qui vous transportera dans le merveilleux monde de noel.

gratuit

Rassemblement festif parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu parc Barberousse Adresse 74 rue saint gabriel Ville Lille lieuville parc Barberousse Lille