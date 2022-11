Le Noël de Toupik, le hérisson La Brède, 20 décembre 2022, La Brède.

Le Noël de Toupik, le hérisson

2022-12-20 – 2022-11-20

Théâtre d’images animées (jeune public 2 à 6 ans)

Cette année, Toupik, le hérisson voudrait bien voir le père noël et recevoir plein de cadeaux. Mais, il n’a pas ce qu’il faut : un sapin illuminé et une bûche glacée. Des chansons à fredonner toute la nuit, des petits chaussons à mettre au pied du lit, des guirlandes pour décorer la maison et des amis pour partager son réveillon.

Il s’en va trouver le Castor et le Mouton, l’Écureuil, le Loup et le Pinson et chacun lui apportera sa contribution.

Vont-ils réussir leur petite fête en famille ? Partageront-ils le rêve de Toupik ? Nos petits amis verront-ils enfin le Père-Noël ?

Un spectacle sur l’entraide et la nécessité de faire groupe, une métaphore sur l’amitié.

>> Aussi représentation à 17h00

Spectacle proposé dans le cadre des « petits cailloux d’OPération LUMière »

+33 6 37 73 86 06 Opération Lumière

©Agathe Ferrandez

