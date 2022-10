Le Noël de Patapon, 22 décembre 2022, .

Le Noël de Patapon



2022-12-22 – 2022-12-22

EUR 7.5 7.5 Patapon est un jeune enfant qui adore jouer. Et Patapon n'a demandé qu'une chose pour Noël, avoir des amis avec qui jouer.



Alors, au matin de Noël, Patapon reçoit la visite de la Licorne Magique. Direction la lune ! Non seulement Patapon va retrouver ces amis les moutons, le chien, le lion et le lionceau et son cher ami Nounours, mais il va rencontrer plein de nouveaux ami pour passer un merveilleux Noël. La lune abrite plein de surprise et Patapon aura un grand plaisir à les découvrir avec tous ces amis.



Cie Lazara

Dès 1 an

Retrouvez ce spectacle très jeune public de la Cie Lazara.

