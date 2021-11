Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Le Noël de M. Scrooge Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Avec l’adaptation d’Un Conte de Noël de Dickens, la Compagnie le Point du Jour invite petits et grands à découvrir un spectacle où se mêlent féérie, chansons et humour à travers les rencontres, les peines et les joies d’un vieil homme fatigué.

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires.

Nous sommes le 24 décembre. Tous s’apprêtent à fêter Noël ! Tous… Sauf un, le méchant Monsieur Scrooge, pour qui Noël est un jour comme les autres… Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T18:00:00

